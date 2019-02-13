«اتحاد القدم» يعتمد عضوية إبراهيم العيسى وكامل الموسى في لجنة المسابقات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى، وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم انضمام إبراهيم العيسى، وكامل الموسى عضوين في لجنة المسابقات. وتتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة - رئيسا، وعبدالمجيد المنصور - نائبا، وعضوية الدكتور خالد الطاسان، وإبراهيم العيسى، وكامل الموسى. وأكد رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنه ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى لها، مبديا تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدا ملموسا في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي، ومهام ومسؤوليات اللجان، وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.



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