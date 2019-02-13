أ ش أ

فاز بيترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه جور ماهيا الكيني 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما , اليوم الأربعاء , على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

أحرز هدفي أصحاب الأرض مانجوكسي في الدقيقة 13 , وأنتونيو ريبيرو في الدقيقة 37 ..

بينما أحرز هدف جور ماهيا نيكولاس كيبكيروي في الدقيقة 92.

وبها الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتا بالمجموعة الرابعة ..فيما تجمد رصيد جور ماهيا المتصدر عند 3 نقاط أيضا.

وجاء في المركز الثاني مؤقتا نصر حسين داي الجزائري برصيد 3 نقاط ..ومن المقرر أن يواجه اليوم مضيفه الزمالك صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط .

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم بنفس الجولة، تعادل فريق الرجاء المغربي أمام ضيفه أوثو دويو الكونغولي سلبيا في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرجاء إلى نقطتين في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا يليه اوثو دويو الذي أرتفع رصيده إلى نقطتين أيضا ثم حسنية أكادير المغربي برصيد نقطة واحدة متقدما بفارق الأهداف عن مواطنه نهضة البركان.

وتعادل النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه ساليتاس “بوركينا فاسو” سلبيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا بالمجموعة الثانية متقدما بفارق الأهداف عن ساليتاس.

ويتصدر المجموعة إينوجو رينجرز النيجيرى برصيد 3 نقاط ومن المقرر أن يواجه اليوم الصفافسي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

كانت هذه تفاصيل خبر بيترو اتلتيكو الأنجولي يفوز على جور ماهيا الكينى 2-1 بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.