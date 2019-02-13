أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم, مساء اليوم الأربعاء, عن اختيار طاقم تحكيم صربي لإدارة مباراة فريق بيراميدز ونظيره سموحة والتي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد الخميس بستاد الدفاع الجوي, ضمن الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الطاقم من نوراك سيموريتش كحكم ساحة, ويساعده دان بيتروفيتش وبويان بانوفيتش وايمولش جورجيتش حكما رابعا.

كانت هذه تفاصيل خبر الصربي سيموريتش يدير مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.