شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي.. توتنهام ضد بوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من ماوريسيو بوكيتينو ولوسيان فافر المدير الفنيان لفريقى توتنهام هوتسبير وبورسيا دورتموند التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء على ملعب "ويمبلي" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. توتنهام هوتسبير حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: أورييه - فويث - الديرفيرلد - سانشيز خط الوسط: فيرتونخين - وينكس - سيسوكو خط الهجوم: إريكسين - لوكاس مورا - سون

تشكيل توتنهام بوروسيا دورتموند حراسة المرمى: رومان بوركي خط الدفاع: حكيمي - زاجادو - ديالو - توبراك خط الوسط: فيتسيل - ديلاني - محمود داوود خط الهجوم: سانشو - جوتزه - بوليسيتش

تشكيل دورتموند

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