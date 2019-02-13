شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك متقدما على نصر حسين داى 1 / 0 بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تقدم الفريق بهدف الوحيد فى الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه المغربى خالد بوطيب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما بدأ نصر حسين داى بالتشكيل التالى:"غايا مرباح فى حراسة المرمى، وليد علاتي و محمد نوفل خاسف وعبد الغاني خياط و محمد أمين توغاي فى خط الدفاع، يايا فوزي و مهدي الورتاني و عبد الرحمن يوسفي فى خط الوسط، شمس الدين حراق وعبد الرؤوف شويطر وأحمد قاسمي فى خط الهجوم".

الشوط الأول

فى الدقائق الأولى اشتكى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك من إصابة بشد عضلى وتوجه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض إلى الحارس ومنحه زجاجة بنج حيث قام جنش برشه على موضع الإصابة من أجل إستكمال المباراة واخترق محمود عبد المنعم "كهربا" منطقة جزاء الفريق الجزائرى بشكل رائع فى الدقيقة 6 لكن وسط تكتل من لاعبى الخصم ليصوب كرة أعلى من العارضة.

واصل الزمالك محاولاته الهجومية عن طريق الجبهة اليمنى النشطة من خلال انطلاقات حمدى النقاز وتمريرات ساسى إليه لينجح بوطيب فى تكليل محاولات الأبيض الهجومية بهدف التقدم فى الدقيقة 14 وكاد كهربا إن يضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 16 بعد تلقيه عرضية من الجهة اليمنى ولكنها تحولت الكرة إلى ركنية بعد تصدى حارس نصر حسين داى للكرة وفى الدقيقة 19أهدر أوباما فرصة أخرى للزمالك بعد تلقيه تمريرة أرضية أيضاً من جهة اليمين وسقط أوباما مصابا فى الدقيقة 27 قبل أن يشارك مجددا بعد علاجه.

فى الدقيقة 40 من هجمة رائعة للزمالك سدد كهربا تصويبة كادت إن تسكن شباك نصر حسين داى إلا إن تألق حارسه منع الأبيض من تسجيل الهدف الثانى وفى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول كاد ساسى إن يضيف الهدف الثانى من رأسية ولكن الخرج مرت بجوار القائم لينتهى شوط فرص الأبيض بهدف وحيد لأبناء ميت عقبة.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 46، أهدر أوباما فرصة جديدة لتسجيل الهدف الثانى للزمالك وسط ضغط جزائرى بعد ذلك من أجل إدراك التعادل إلا إن تألق دفاع الأبيض وحارس مرماه جنش حافظ على تقدم الأبيض بهدف وحيد على نصر حسين داى وأصبح اللعب تعاونى بين الفريقين بعد ذلك قبل أن يعيد الدولى التونسى فرجانى ساسى للمباراة حيويتها بتمريرة طولية رائعة إلى كهربا الذى حولها بعد تأخره فى الانطلاق نحو المرمى إلى عرضية ليتلقها المغربى خالد بوطيب ويمررها برأسية مميزة إلى أوباما الذى حولها إلى مرمى الفريق الجزائرى ولكن تألق الحارس فى التصدى للتسديدة ثم فرصة خطيرة لكهربا ولكنه أهدرها فى الدقيقة 75.