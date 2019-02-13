الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي

اسماء السيد - قلب الفيصلي الطاولة على منافسه الاتفاق بنجاحه في تحويل خسارته 1-3 إلى فوز 4-3 بينها ثلاثة اهداف في الدقائق الأخيرة، ضمن المرحلة العشرين من بطولة السعودية لكرة القدم الاربعاء.

سجل للاتفاق الأرجنتيني كريستيان غوانكا (20 و32) ومحمد الكويكبي (75)، وللفيصلي الكويتي فهد الأنصاري (45 و90+4) والبرازيلي دينيلسون بيريرا (87 من ركلة جزاء) ومواطنه لويز غوستافو (90+8).

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة وتقدم للمركز السابع، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 27 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

نجح الاتفاق في أخذ الأسبقية إثر كرة صوبها الكويكبي وارتطمت بالدفاع لتجد الأرجنتيني غوانكا يتابعها داخل المرمى (20).

وكاد الفيصلي يعادل النتيجة مباشرة ولكن البرازيلي روجيريو كوتينيو الذي تجاوز الحارس الجزائري رايس مبولحي لعب الكرة بجوار القائم (22).

ومن هجمة سريعة عزز الاتفاق تقدمه بهدف ثان عندما تسلل غوانكا لكرة عرضية خلف المدافعين ولعبها داخل المرمى (32).

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قلص الفيصلي النتيجة بواسطة الأنصاري الذي صوب كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت إلى يسار مبولحي (45).

وفي الشوط الثاني بحث الفيصلي عن التعادل وكاد يحقق ذلك لولا براعة مبولحي الذي تألق وحول كرة سلطان مندش بأطراف أصابعه للركنية (70).

واستعاد الاتفاق فارق الهدفين عندما توغل الكويكبي بكرة على الطرف الأيمن قبل أن يرسلها قذيفة على يمين مصطفى ملائكة (75)، فاعتبر انصاره بانه حسم المباراة في صالحه، لكن الامور انقلبت رأسا على عقب في الدقائق الاخيرة عندما حصل الفيصلي على ركلة جزاء نفذها بيريرا مقلصا الفارق مجددا.

وفي الدقيقة الرابعة من المحتسب بدل الضائع أدرك الفيصلي التعادل بواسطة الأنصاري الذي صوب كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت في المقص الأيسر للحارس رايس مبولحي (90+4) وفي الدقيقة الثامنة أضاف الفيصلي الهدف الرابع عن طريق البديل البرازيلي لويز جوستافو.

وانتزع الحزم ثلاث نقاط ثمينة عندما تجاوز ضيفه الباطن بهدف وحيد سجله هدافه الدولي محمد الصيعري في الدقيقة (50). ورفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما بقي الباطن في المركز الثالث عشر موقتا برصيد 18 نقطة.

ملخص مباراة الاتفاق والفيصلي:

ملخص مباراة الحزم والباطن: