بالتخصص طارق حامد مشاغب على منطقة جزاء الزمالك أمام بطل الجزائر (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى مشاغبة مع لاعبى نصر حسين داى الجزائرى على حدود منطقة فريقه لمنعهم من دخولها قبل لعب الضربة الثابتة، ليتدخل الحكم ويحذر حامد من تلك الأفعال فى المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. وتقدم الزمالك على نصر حسين داى بهدف أحرزه المغربى خالد بوطيب. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش" في خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم : خالد بوطيب

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