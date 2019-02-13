شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بوطيب يفتتح سجله التهديفى مع الزمالك أمام نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول أمام ضيفه نصر حسين داى عن طريق المغربى بوطيب فى الدقيقة 14من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذى يسجله بوطيب مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق فى التنقلات الشتوية الماضية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش"

في خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - ابراهيم حسن

في خط الهجوم : خالد بوطيب