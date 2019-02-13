شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الرياضة يستقبل بعثة رفع الاثقال البارالمبي قادمة من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي بعد حصولها علي المركز الأول في بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال البارالمبي والتي اقيمت خلال الفترة من 6 الي 13 فبراير الحالي.

تقدمت الدكتورة حياة خطاب، بشكرها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعن الدعم المستمر لذوي القدرات الخاصة، وكافة البعثات الرياضية.

وأعرب لاعبي المنتخب المصري البارالمبي انهم سعيدون بالمستوي الذين وصلوا اليه، وأن هدفهم الدائم هو رفع العلم المصري، في اي منافسه.

واختتموا ان مصر بات لها سمعة كبيرة في الرياضات البارالمبية، وأن الدعم المقدم لهم ساعدهم كثيرا في الوصول لهذا المستوى.

الجدير بالذكر أن المنتخب حصل على المركز الأول و كأس البطولة واحرز خلالها علي 15 ميدالية متنوعة 12 ميدالية ذهبية ، 2 فضية ، 1برونزية .