شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العقبي: الفوز على غزل المحلة خطوة للصعود للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني العقبي، المدير الفنى للفريق الأول لدمنهور، أن مباراة فريقه أمام غزل المحلة غدا الخميس على أرض المنافس، بدوري القسم الثاني مهمة جدا للغاية ؛ لأن الفوز أوتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق جماهيري كبير بحجم غزل المحلة بمثابة خطوة كبيرة نحو الصعود للدوري الممتاز .
و أشار العقبي إلى أن المباريات المقبلة لدمنهور مباريات كؤوس، ونلعب على الفوز في جميع المباريات لمواصلة تصدر ترتيب المجموعة الثالثة
وأضاف المدير الفنى لدمنهور أنه حث جميع اللاعبين على عدم النظر لنتائج المنافس، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوزفقط، في جميع المباريات المقبلة، حتى يصل الفريق إلى الهدف المنشود، وهو التتويج بالصعود إلى الدوري الممتاز.
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