شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز نصر حسين داى يعترض على التحكيم فى الشوط الأول أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الجهاز الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري إلى حكم مباراة الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقامة على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية بعد انتهاء الشوط الأول للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك بهدف سجله خالد بوطيب في الدقيقة 14، يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من الغاني دانيال لاريبا حكما للساحة ومعه إبيل بابا مساعدا أول من نيجيريا وسوريو فتسوان من ليسوتو، سالشيو البشير حكما رابعا من نيجيريا، التنزاني أحمد أدى مراقبا للمباراة والسوداني محمد حامد مراقبا للحكام.