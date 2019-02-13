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لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة التحليل الفني لإدارة مباريات الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة عصام عبد الفتاح عضو محلس إدارة الاتحاد ، جلسات التحليل الفني لمباريات مسابقة الدورى الأخيرة ومناقشة الحالات الجدلية.

أقيمت الجلسات أمس واليوم بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة بحضور  اعضاء اللجنة ، كما حضرها أطقم تحكيم المباريات التي شملها التحليل.

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 أحمد أبو العلا وسيد مراد أعضاء لجنة الحكام 

 

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عزب حجاج ووجيه أحمد 

 

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الغندور وصباحى ومجدى وميدو وطلب 

 

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 طارق سامى وسعيد حمزة وهلهل وأبو الرجال وحسن 

 

 

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