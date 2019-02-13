حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة التحليل الفني لإدارة مباريات الدوري عامر حسين : تعديل مواعيد 5 مباريات بالدوري والكاس بسبب الإسماعيلي والكاف طاقم تحكيم صربى يدير مباراة بيراميدز وسموحة حلمى طولان : سنواجه الهلال السعودى بخطة الزمالك سعفان الصغير: الإسماعيلى يتمسك بالفرصة وكرة القدم لا تعرف المستحيل مجدى عبد الغنى: أعضاء الجبلاية سيتولون الإشراف على لجان أمم أفريقيا 20 لاعبا فى معسكر سموحة لمواجهة بيراميدز

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