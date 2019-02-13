بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي بالكونفدرالية

الموجز - محمد علي هاشم مباراة الزمالك ونظيره نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. بثًا مباشرًا للمباراة.

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