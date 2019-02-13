لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - نصر حسين داي 0 .. بوطيب يفتتح التسجيل

مصراوي - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف نادي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء نظيره الجزائري نصر حسين داي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

الزمالك يدخل اللقاء بلا نقط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام جورماهيا برباعية مقابل هدفين بينما يدخل نصر حسين داي اللقاء بثلاثة نقاط من فوزه على بترول أتليتكو.

انتظروا منا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة:

وجاء تشكيل المباراة الذي أعلنه كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود...