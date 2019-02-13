مدافع البايرن يوضح.. كيف يستعد لإيقاف محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح دافيد ألابا المدافع الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني بأنه سوف يعتمد على خبراته من اللاعبين أصحاب السرعات في مواجهة محمد صلاح الجناح الأيمن لليفربول.

وقال آلابا في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا سعيد للغاية بثقة السيد رومينيجيه (رئيس بايرن ميونيخ)، سوف أستعد بكل جد، من أجل مواجهة صلاح، وأحاول أن أظهر بأفضل مستوى داخل الملعب."

وأبدى كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ، ثقته في قدرة دافيد ألابا على إيقاف محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وتابع ألابا: "صلاح لاعب استثنائي، هو أحد أفضل لاعبي العالم بالنسبة لي، لاعب سريع، لكني لعبت أمام لاعبين من أصحاب السرعات مثل مبابي، لذا أنا أمتلك الخبرة التي تؤكد أن الاعتماد على قدراتي الشخصية أمر له أهمية كبيرة."

وأضاف: "بالتأكيد المباراة ليست سهلة، لكن بالطبع لدينا ثقة في أنفسنا، لأننا نعلم نقاط قوتنا، نحن بايرن ميونيخ، ولا يجب أن نخشى أي منافس، سوف نبذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز."

ويلعب بايرن ميونيخ أمام ليفربول في دور الـ16 حيث سيقام لقاء الذهاب في انجلترا الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي الفريقان في العودة بألمانيا.