أمير مرتضى يساند الزمالك أمام نصر حسين داي من المدرجات

أمير مرتضى منصور كتب - مصطفى جويلي حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على التواجد فى مدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية، لمساندة لاعبي الفريق، فى المباراة المقامة حاليا، أمام نصر حسين داي بالاسكندرية، لمساندة لاعبي الفريق، فى المباراة المقامة حاليا، أمام نصر حسين دايالجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفدرالية. كما حرص اللاعب محمد عبد السلام، مدافع الفريق على التواجد فى المدرجات بعد استبعاده، لمساندة زملائه فى المباراة.

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