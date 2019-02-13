شاهد.. خالد بوطيب يسجل أول أهدافه مع الزمالك في نصر حسين داي

كتب - أمير فرج:

سجل المغربي خالد بوطيب الهدف الأول للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في شباك نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 14

من زمن الشوط الأول، عن طريق المهاجم المغربي خالد بوطيب الذي افتتح أول أهدافه مع الفريق الأبيض منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

دخل فريق الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني،

مواجهة نصر حسين داي الجزائري، راغبًا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد السقوط أمام جورماهيا الكيني في أولى جولات دور المجموعات برباعية مقابل هدفين خارج أرضه.

بينما يرغب فريق نصر حسين داي الجزائري في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف.

شاهد هدف الزمالك