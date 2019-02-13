عمرو الحداد يستقبل بعثة رفع الأثقال البارالمبي من الإمارات

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

استقبل الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصولها علي المركز الأول في بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال البارالمبي والتي أقيمت

خلال الفترة من ٦ الي ١٣ فبراير ٢٠١٩.

تقدمت الدكتورة حياة خطاب، بشكرها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعن الدعم المستمر لذوي القدرات الخاصة، وكافة البعثات الرياضية.

واعرب لاعبو المنتخب المصري البارالمبي أنهم سعيدون

بالمستوي الذين وصلوا إليه، وأن هدفهم الدائم هو رفع العلم المصري، في أي منافسه.

واختتموا :أن مصر باتت لها سمعة كبيرة في الرياضات البارالمبية، وأن الدعم المقدم لهم ساعدهم كثيرا في الوصول لهذا المستوى.

الجدير بالذكر أن المنتخب حصل على المركز الأول و كأس البطولة وأحرز خلالها ١٥ميدالية متنوعة ١٢ ميدالية ذهبية، ٢ فضية، ١ برونزية.