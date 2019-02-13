تشكيل بورسيا دورتموند : بوليسيتش وجوتزه في الهجوم أمام توتنهام

كتب : أحمد البادي

أعلن السويسري لوسيين فافر المدير الفني لفريق بورسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في اللقام الذي سيقام مساء اليوم في

تمام العاشرة مساءًا، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

في حراسة المرمي : بوركي

في خط الدفاع : : زاجادو ، أشرف حكيمي، توبراك، ديالو

في خط الوسط : فيتسيل، داوود، سانشو، ديلاني

في خط الهجوم : ماريو جوتزه، بوليسيتش