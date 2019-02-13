سولاري يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد كتب - أمير فرج: أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد يوهان كرويف أرينا، ضمن منافساتذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وضم تشكيل ريال مدريد كلا من : حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: كارفاخال، راموس، ناتشو، ريجيليون خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو خط الهجوم: بيل، فينيسوس، بنزيما

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