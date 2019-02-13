سون يقود هجوم توتنهام أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

سون هيونج مين كتب- محمد معتز صلاح الدين: أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام بروسيا دورتموند الألماني والذي سيقام على ملعب "ويمبلي" ضمن دور الـ16 من "ويمبلي" ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس في الدفاع: أورييه، يان فيرتونجين، سانشيز، توبي ألديرفيريلد، فويث في الخط الوسط: موسى سيسوكو، كريستيان إيريكسن، هاري وينكس في الهجوم: لوكاس مورا، سون هيونيج مين

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