طولان : جاهزية الاتحاد السكندري فنيا وبدنيا لمواجهة الهلال السعودي

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أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه لخوض لقاء الهلال السعودي، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد، مؤكدا صعوبة تلك المباراة وأهميتها.

واضاف طولان – في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بالرياض – : “جهزنا الفريق فنيا وبدنيا بأفضل صورة لهذه المباراة، ونأمل أن نحقق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء”.

وتابع طولان: “مواجهة الهلال السعودي ليست سهلة، بل صعبة جدا، وكل فريق يرغب في الفوز، وبالنسبة لنا نريد تقديم مباراة قوية وذلك الجيل من اللاعبين أمامه فرصة ذهبية ليسطر تاريخا جديدا في البطولة العربية”.

وتابع طولان : “ستجدون فريقي يقاتل بلا حدود في أرض الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية; لأننا جئنا إلى الرياض من أجل تقديم مباراة قوية”، قائلا : “نطمح أن نخرج من المباراة بنتيجة إيجابية في كأس زايد بعد نجاحنا في الوصول إلى تلك المرحلة على حساب الترجي التونسي والزمالك”.

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