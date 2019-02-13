مدرب شباب يد الأهلي: الفوز على الزمالك دفعة كبيرة في دوري المرتبط

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أعرب يحيى يوسف مدرب شباب كرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وعدد يحيى يوسف، في تصريحات اليوم الاربعاء، مكاسب الفريق بعد الحصول على نقاط المباراة بعد التعادل مع هليوبوليس في الجولة الماضية، فضلا عن الحصول على دفعة كبيرة في إطار المنافسة على لقب البطولة.

وأشار مدرب الفريق إلى أن الفوز على الزمالك جاء رغم غياب عدد كبير من اللاعبين نتيجة الإصابات, موجها الشكر للاعبين على تحقيق الفوز رغم التأخر في الشوط الأول من المباراة.

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