شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 راكيتيتش يقترب من مغادرة البارسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد برشلونة لإستئناف تدريباته اليوم الأربعاء، بعد الراحة التى أعطاها المدير الفنى ارنستو فالفيردى للاعبيه، وذلك استعدادا لخوض مواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

أومتيتي يعود لتدريبات برشلونة الجماعية



شهد مران برشلونة اليوم الأربعاء، عودة المدافع الفرنسى صامويل أومتيتي للتدرب الجماعي بأكمله للمرة الأولى.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه من الصعب للغاية أن يشارك أومتيتي فى لقاء السبت، لعدم الجاهزية البدنية والفنية، ولا يبدو أنه سيكون جاهزا تماما للعب ضد أولمبيك ليون الفرنسى يوم الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه يأمل أن يتواجد فى قائمة الفريق إلى المدينة الفرنسية.



أومتيتي شارك فى المران

برشلونة يراقب لاعبه الجديد فى مباراة أياكس ضد ريال مدريد



يراقب مسئولو برشلونة الأسبانى فرانكي دي يونج مدافع البلوجرانا المستقبلى فى مباراة فريقه أياكس أمستردام الهولندى ضد ريال مدريد، والتى ستقام العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا

أشارت صحيفة "أس"الأسبانية، إن أحد مسئولى برشلونة سيراقب عن كثب أداء دي يونج لاعب خط وسط أياكس فى مباراة ريال مدريد مساء اليوم،الأربعاء، خاصة وأنها فرصة حقيقية للوقوف على مستوى اللاعب فى هذا الإختبار الصعب ضد الميرينجي.

وأعلن نادى برشلونة عن ضم فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندى لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2024 تبدأ من الموسم المقبل فى صفقة بلغت قيمتها 86 مليون يورو.

هذا وقد تصدر فرينكي دي يونج غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، حيث أكدت أن اللاعب متحفز لمواجهة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا الليلة، وأنه قبل إنتقاله إلى برشلونة رفض رفض عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان.



دي يونج

برشلونة لا ينوي تجديد تعاقد راكيتيتش

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة لا تفكر بتجديد عقد الكرواتي إيفان راكيتيتش فى الوقت الحالى مع أن اللاعب حاول الضغط عليهم للتجديد وزيادة الراتب لكن الموضوع رفض من الإدارة مما قد يضطر الكرواتي لسماع العروض بالصيف والبارسا يعتقد أنه بيعه قد يكون جيد للمشروع الجديد ويريدون أقل شئ 65 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسى يرغب فى التعاقد مع اللاعب الذى قاد منتخب بلاده للفوزو بالمركز الثانى فى مونديال روسيا الأخير خلال الصيف الماضى، ولكن لم تكتمل المفاوضات بالنجاح.