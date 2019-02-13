شكرا لقرائتكم مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يعقد الأمور ويفوز على جورماهيا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق بترو أتلتيكو الأنجولى فوزا ثمينا على ضيفه فريق جورماهيا الكينى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيداد اينيفارسيتاريا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل ثنائية الفريق الأنجولى فى الشوط الأول مانجوكس و تونى فى الدقيقتين 13 و 37 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح نيكولاس كيبكريو فى تسجيل هدف فريق جورماهيا الوحيد فى الدقيقة الـ 90 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة حصد بترو أتلتيكو أول 3 نقاط له فى المجموعة ليحتل المركز الثالث، بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام نصر حسين داى الجزائرى بنتيجة 2 – 1، بينما توقف رصيد جورماهيا الكينى عند 3 نقاط فى الصدارة بفارق الأهداف، بعد الفوز فى الجولة الأولى على الزمالك بنتيجة 4 – 2.

وفى نفس المجموعة يلتقى الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء مع ضيفه فريق نصر حسين داى الجزائرى على ملعب "برج العرب" فى الإسكندرية.