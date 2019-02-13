شكرا لقرائتكم الونش بديل عبد الغني في تشكيل الزمالك أمام نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السويسرى كريستيان جروس، تعديلا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نصر حسين داي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية، ودفع بمحمود الونش بدلا من محمد عبد الغني في الدفاع. وبذلك يكون تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا خط الهجوم : خالد بوطيب واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد. في المقابل أعلن الجهاز الفني لفريق نصر حسين داى، عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك. جاء تشكيل نصر حسين داى كالتالي: حراسة المرمى: غايا مرباح. خط الدفاع : وليد علاتي و محمد نوفل خاسف وعبد الغاني خياط و محمد أمين توغاي. خط الوسط: يايا فوزي و مهدي الورتاني و عبد الرحمن يوسفى. خط الهجوم: شمس الدين حراق وعبد الرؤوف شويطر وأحمد قاسمي.

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