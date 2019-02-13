شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة أياكس وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من إريك تين هاج وسانتياجو سولارى المديران الفنيان لفريقا أياكس وريال مدريد التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "يوهان كرويف آرينا" فى ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا. تشكيل أياكس حراسة المرمى: أونانا خط الدفاع: دي ليخت - تاجليفيكو - بليند - المزروعى خط الوسط: دي يونج - فان دى بيك - شونه خط الهجوم: زياش - نيريس - تاديتش

تشكيل أياكس تشكيل ريال مدريد حراسة المرمى : تيبو كورتوا خط الدفاع: كارباخال - راموس - ناتشو - ريجيليون خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس خط الهجوم: فينيسيوس - بيل - بنزيما

تشكيل ريال مدريد

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