شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجواء برج العرب قبل انطلاق مباراة الزمالك وبطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريقى الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، عمليات الأحماء على ستاد برج العرب، قبل انطلاق المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساءًا فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
كما احتشدت جماهير الزمالك في مدرجات برج العرب، من أجل مؤازرة الفريق فى مواجهته أمام بطل الجزائر، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز بعد الخسارة التى تعرض لها في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..
في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم "جنش"
في خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - ابراهيم حسن
في خط الهجوم : خالد بوطيب
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