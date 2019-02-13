شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى آخر مباراة أمام الأندية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ولم يسبق للزمالك أن التقى مع نصر حسين داى قبل لقاء اليوم، بل التقى مع عدة أندية جزائرية مثل شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر، ووهران، وشباب بلوزداد، واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وومولودية بجاية
وكانت أخر مباراة خاضها الفريق الأبيض أمام أندية الجزائر، مع فريق اتحاد العاصمة يوم 22 يونيو عام 2017، فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوى أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بخسارة الأبيض بهدفين نظيفين، بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا فعل الزمالك فى آخر مباراة أمام الأندية الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.