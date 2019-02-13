شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى آخر مباراة أمام الأندية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يسبق للزمالك أن التقى مع نصر حسين داى قبل لقاء اليوم، بل التقى مع عدة أندية جزائرية مثل شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر، ووهران، وشباب بلوزداد، واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وومولودية بجاية

وكانت أخر مباراة خاضها الفريق الأبيض أمام أندية الجزائر، مع فريق اتحاد العاصمة يوم 22 يونيو عام 2017، فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوى أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بخسارة الأبيض بهدفين نظيفين، بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.