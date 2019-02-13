شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصرف 140 ألف جنيه لكل لاعب بمنتخب الصالات الفائز ببرونزية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي صرف 140 ألف جنيه لكل لاعب في منتخب مصر لكرة قدم الصالات، بعد حصوله علي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب الأخيرة، التي أقيمت في الأرجنتين في شهر أكتوبر الماضي.

واعتمد وزير الشباب والرياضة، 7 ملايين و171 ألف جنيه ، للصرف مكافآت أبطال بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب .

واحتلت البعثة المصرية المركز الــ22 في جدول ميداليات الدورة، محتلا المركز الأول على الدول الأفريقية والعربية في جدول الميداليات، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.