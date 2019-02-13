بترو أتليتكو يُهادي الزمالك قبل مباراته أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بترو أتليتكو الأنجولي على نظيره جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

تقدم مانجوش لتبرو أتليتكو في الدقيقة 13 ثم عزز توني تقدم فريقه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، قبل أن يقلص جورماهيا النتيجة في الدقيقة 92 عن طريق لاعبه كيبكروي.

وبهذا الفوز حصد بترو أتليتكو أول ثلاثة نقاط له بمجموعته بعد هزيمته من نصر حسين داي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما توقف رصيد جورماهيا عند ثلاثة نقاط بعد فوزه بالجولة الأولى برباعية مقابل هدفين أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم نظيره نصر حسين داي في استاد برج العرب لذا حال الفوز سيحصد أول 3 نقاط له وتتعادل المجموعة في النقاط ويتم ترتيبها وفقًا لفارق الأهداف.