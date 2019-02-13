الزمالك يواجه نصر حسين داي بتشكيل مباراة جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أعلن السويسري جروس المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نصر حسين داي، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. وأجرى جروس تبديلا وحيدًا عن مباراة جورماهيا الأولى بالمجموعة، حيث بدأ بمحمد عبدالغني بدلا من محمود حمدي الونش. وخسر الزمالك مباراة جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. وسط الهجوم: يوسف أوباما، وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب. واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام، فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، ومحود حمدي الونش، وبهاء مجدي، ومحمد عنتر، وأيمن حفني، وحميد أحداد، وعمر السعيد.

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