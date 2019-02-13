مجموعة الزمالك.. بترو أتليتكو يفوز على جورماهيا

تغلب بترو أتليتكو الأنجولي على ضيفه جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
سجل هدفي بترو أتليتكو كل من مانجوكسي وتوني في الدقائق 13، 37 على الترتيب،فيما سجل نيكولاس كيبكويري في الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأنجولي بهدفين مقابل هدف.
بذلك اشتعلت المجموعة الرابعة بحصول بتروأتليتكو على ثلاث نقاط ليتساوي مع جورماهيا الذي
فيما يستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري بنفس الجولة، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز والظفر بأول ثلاث نقاط له في مرحلة المجموعات.
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