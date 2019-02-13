خالد بو طيب يقود هجوم الزمالك أمام نصر حسين داي

خالد بو طيب كتب - مصطفى جويلي أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستنطلق في التاسعة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ملعب برج العرب بالإسكندرية. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، محمود كهربا، يوسف أوباما الهجوم: خالد بوطيب

ويتواجد على دكة البدلاء كل من : عماد السيد حارس مرمي - حميد أحداد - عمر السعيد - محمد عنتر - أيمن حفني - محمد عبد الغني - بهاء مجدي



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