اونلاين | كورة ستار .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين

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خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، اليوم 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، الساعة التاسعة مساء.

تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، القناة الثانية الأرضية، وقنوات "بي إن سبورت".

وقال "جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، إن المشوار لا يزال طويلًا في الكونفدرالية، والفريق يحارب في كل مباراة لأجل تحقيق الفوز، وأكد أن الفريق المطلوب منه الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.