اونلاين | يلا شوت Benzema كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر kora star

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر

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في مباراة نارية يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أمستردام أرينا اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

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كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم وهو قادم من فوزً مهم على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

على الجانب الأخر يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم، تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس.

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وسيبدأ سانتياجو سولاري بنفس طريقته المعتادة وسيدفع براموس وناتشو في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب "أمستردام أرينا"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قنوات "بي إن سبورت".

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، على غرار أياكس الذي يشرف عليه المدرب إريك تن هاج (49 عاما) الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أيندهوفن المتصدر.

ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (13) وتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توّج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid