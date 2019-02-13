اونلاين | ريال مدريد مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر اليوم السبت 13-2-2019 (دوري ابطال اوروبا) - كول كورة HD

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يشهد ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في هولندا مساء اليوم الأربعاء ، مباراة ريال مدريد وأياكس في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات جولة الذهاب للبطولة، ويطمح حامل اللقب ريال مدريد للموسم الماضي لتحقيق نتيجة جيدة في مسيرة مشواره تجاه الربع النهائي للبطولة ، في الوقت الذي يسعى فيه أياكس لاستعادة أمجاده المفقودة والذكريات الجميلة في القارة البيضاء.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة ريال مدريد وأياكس ، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في هولندا في تمام الساعة 23:00 مساء اليوم الأربعاء 13/9/2019 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، ويقود المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وسوف تبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 صاحبة الحق الحصري بالنقل، ويعلق على المباراة المعلقين رؤوف بن خليف وخليل البلوشي.

مباراة ريال مدريد وأياكس وكيف وصل الفريقين إلى دور الـ16

وصل الفريقان بطلي لقاء اليوم في مباراة ريال مدريد وأياكس ، إلى دور الثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا، بعد أن خاضا مشوارًا طويلا وصعبًا، حيث استطاع أياكس الهولندي :

الإطاحة بنظيره شتورم جراتس النمساوي، ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2/0) و(3/1)، ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال.

تجاوز أياكس أيضًا نظيره ستاندرلييج البلجيكي بالتعادل 2-2 ثم الفوز بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي الأول.

وفاز أياكس على نظيره الاوكراني دينامو كييف بنتيجة 3/1 ، وتعادل سلبيًا في آخر دور تمهيدي.

بعد ذلك المشوار تمكن أياكس من الصعود إلى مرحلة المجموعات بعد ثلاث انتصارات و3 تعادلات ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني.

سجل أياكس في تلك الرحلة 25 هدفًا في 12 مباراة فيما تلقى 9 أهداف في مرماه ، دون أن يتعرض لأي هزيمة .

أما ريال مدريد حامل اللقب، فقد وصل الدور الـ16 من خلال الفوز ذهابًا وإيابًا على روما الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، في حين خسر في الذهاب والإياب أمام سسكا موسكو الروسي، في المجموعة السابعة .

مباراة ريال مدريد وأياكس اللقاء الـ14 في تاريخ مواجهات الفريقين

سبق للفريقين أن التقيا قبل المواجهة المرتقبة اليوم 13 مرة ، كانت نتيجتها 7 مباريات فوز للفريق الملكي ريال مدريد، و5 خسارات وتعادل واحد ، وسجل الريال خلالها 24 هدفًا ، مقابل 12 هدفًا لأياكس ، أما تاريخ اللقاءات بين ريال مدريد وأياكس كانت كما يلي:

البداية كانت في نسخة 1967 كانت نتيجة مباراة ريال مدريد وأياكس التعادل بهدف لكل منهما ، ثم فوز للريال بـ 2/1 .

في نصف نهائي 1973 كانت مباراة ريال مدريد وأياكس ،وفاز أياكس ذهابا وإيابا بنتيجة 2/1 و 1/0 .

فاز أياكس ذهابًا وإيابًا في نسجة 1995 بنتيجة 1/0 و 2/0 .

في نسخة 2011 فاز أياكس ذهابًا وإيابًا بثلاث أهداف بدون رد .

أما مباراة ريال مدريد وأياكس فقد فاز الريال بنتيجة 4/1 في نسخة 2012.