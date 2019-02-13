اونلاين | يلا شوت "ferjani sassi" مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر youtube يلا شوت

استقر السويسرى كريستيان جرروس المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالأتي:

وبذلك يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم : خالد بوطيب

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واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.

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يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

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يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة وقوية أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويسعى الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، على حصد النقاط الزمالك، لتعويض الخسرة المفاجئة فى الجولة الأولى أمام جورماهيا، وحصد الثلاث نقاط فى طريقه نحو التأهل للدور الثانى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء.. وتذاع المباراة على قناة bein sport 1.