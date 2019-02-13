اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

نجح بترو أتلتيكو الأنجولي في اسقاط جورماها بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وافتتح مانجوكسي أهداف المباراة لصالح بترو أتلتيكو في الدقيقة 13، وأضاف أنتونيو ريبيرو الهدف الثاني بالدقيقة 37.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

وجاء هدف جورماهيا الوحيد في الدقيقة 92 عن طريق نيكولاس كيبكيروي.

وتساوى بترو أتلتيكو الأنجولي مع جورماهيا ونصر حسين داي برصيد 3 نقاط لكل فريق، في حين لم يحصد الزمالك أي نقطة بعد.

ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء في مباراة الجولة الثانية، ليُصبح أمامه فرصه التساوي مع أندية المجموعة في النقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم الأربعاء 13/02/2019 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وسنوفر لكم البث المباراء للقاء الزمالك ضد نصر حسين داي مباشرة بدون تقطيع وبجودة عالية يوتيوب كورة اون لاين ستار لايف على قناة بي ان سبورت بتعليق المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب، من ملعب برج العرب بحضور ما يزيد عن 30 ألف متفرج.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

ستتمكنوا من مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون المباراة مذاعة عبر قنوات BEIN SPORT المشفرة وسنكون من خلال تلك المقالة موفرين لكم البث المباشر بأكثر من جودة، وتعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري واحدة من أهم مباريات هذه الجولة بالبطولة الأفريقية الثانية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام نصر حسين داي، الفوز سيكون المطلب الوحيد لنادي الزمالك خاصة بعد خسارته خلال اللقاء الأول أمام جورماهيا الكيني، وسيكون الزمالك وسط جمهور المفضل بالفوز خاصة في ظل تألقه المحلي خلال الفترة الماضية، وسيحاول الزمالك هذا الموسم استغلال تواجد تشكيلة قوية من اللاعبين من أجل أحرز لقب الدوري ولقب الكونفيدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

سوف نوفر لكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة الزمالك ونصر حسين داي مع بداية اللقاء.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

من المحتمل أن يشارك خالد بو طيب من بداية اللقاء بين الزمالك ونصر حسين داي اليوم، على حساب عمر السعيد، وسيكون الزمالك مطالب خلال هذا اللقاء بالفوز، وسيشرك المدير لفني لنادي الزمالك جروس التشكيلة المثالية التي ستضم فرجاني ساسي والنقاز ويوسف اوباما ومحمود علاء.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر Zamalek الأسطورة| بي ان سبورت يوتيوب دون تقطيع| beIN SPORTS ماتش الزمالك

بعد خوض لقاء وحيد بدور المجموعات من البطولة، تمكن الزمالك المصري من تسجيل هدفين لكنه تلقى أربعة أهداف، فيما سجل نصر حسين داي هدفين وتلقى هدفاً وحيداً.

تم الاعلان عن التشكيلة الرسمية للزمالك من خلال المدير الفني، حيث ستتكون من: حراسة المرمى: محمود “جنش”،خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف “أوباما”، إبراهيم حسن، محمود “كهربا”، خط الهجوم : خالد بوطيب.