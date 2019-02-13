رياضة | مجموعة الزمالك.. بترو أتليتكو يهزم جور ماهيا بالكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. بترو أتليتكو يهزم جور ماهيا بالكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق بترو أتليتكو الأنجولي على ضيفه جور ماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تضم معهما أيضًا (الزمالك - نصر حسين داي).

تقدم اللاعب "مانجوش" لبترو أتليتكو في الدقيقة 13 ، وأضاف "توني" الهدف الثاني في الدقيقة 37، بينما سجل "كيبكروي" هدف جور ماهيا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بترو أتليتكو إلي 3 نقاط ويتساوي مع فريقي نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نصر حسين داي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية، وخسر الفارس الأبيض مباراة الجلة الأولي أمام جور ماهيا بنتيجة 4-2.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:-

1- جورماهيا 3 نقاط.

2- نصر حسين داي 3 نقاط.

3- بيترو اتليتكو 3 نقاط.

4- الزمالك 0 نقاط.