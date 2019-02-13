رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بيترو أتليتكو على جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بيترو أتليتكو على جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بيترو اتليتكو الانجولي في تحقيق الفوز على نظيره فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي نادي الزمالك ضد فريق نصر حسين داي الجزائري بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد خسارة الابيض مباراته الأولى ضد جورماهيا برباعية.