رياضة | 18 لاعب في معسكر المنصورة بمطروح لمواجهة الجزيرة المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعب في معسكر المنصورة بمطروح لمواجهة الجزيرة المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق المنصورة معسكر مغلق في مطروح، استعدادادً لمباراته المرتقبة في الجوله الثامنه عشر امام الجزيره المطروحي التي تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة الـ 8 لمنافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

ويحوض كلا الفريقان اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز" فالمنصورة، تلقي هزيمة في اخر مباراه له في الوقت القاتل من المتصدر فريق دمنهور بهدف عن طريق كارفالا.

الفوز الذي وضع فريق المنصورة في المركز الخامس برصيد 29 نقطه وحافظ فريق دمنهور علي المركز الاول برصيد 33 نقطه مما يشعل منافسه المجموعه الثالثه بحري.

ووقع اختيار صبري المنياوي المدير الفني لفريق المنصورة علي ١٨ لاعبا للقاء وهم : عاطف نصحي، وفتحي سلامه، والبنداري سعد، وأحمد فوزي، ونادر السيد، وعبد الرحمن حسان، و ماهر العشري وأحمد هريسه، وأحمد راشد، ومحمد نجاتي، وكريم بديرـ وابراهيم أسامه، واسلام حمدي، وعادل فكري، عبد السميع ابراهيم، وميشو، وعصام نصار، واسلام سولاري.

يذكر أن نتيجه مباراه الذهاب كانت التعادل بهدف مقابل هدف علي ملعب استاد المنصورة، والذي احرزه الظهير الايسر محمد نجاتي من ضربه حره مباشره وبادر الجزيره المطروحي بأول اهداف المباراه في الدقيقه ٦٠ من عمر المباراه.

يذكر أن فريق المنصورة أجرى مباراه وديه خلال هذا الاسبوع امام شيكو تلقي فيها الخساره بثلاث أهداف مقابل هدف بعد تجربه اكثر من 22 لاعب في تلك المباراه.

- ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- الرجاء 30 نقطة

3- البلدية 29 نقطة

4- طنطا 29 نقطة

5- المنصورة 29 نقطة

6- الأوليمبي 28 نقطة

7- غزل المحله 27 نقطة

8- أبو قير 27 نقطة

9- فاركو 21 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 18 نقطة

12- الجزيرة 15 نقطة

13- شباب تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط