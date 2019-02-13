رياضة | تليفونات بنى سويف يختتم استعداداته للتعدين ونينو يشيد بأداء الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يختتم استعداداته للتعدين ونينو يشيد بأداء الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادته الختامية لمواجهة النصر للتعدين بمنافسات الأسبوع الثامن عشر من دورى القسم الثانى والمقرر إقامتها غدا الخميس بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

وخلال التدريبات اليومية ظهر جميع لاعبي الفريق بصورة متميزة فنيا وبدنيا مما بعث ارتياحا كبيرا لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة ابو العينين شحاته.

وأكد المدير الفنى للتليفونات على صعوبة مباراة التعدين خاصة كون ان جميع المباريات خلال الفترة الخالية تشهد منافسة وندية شديدة ، ويغيب عن صفوف التليفونات عبد الله هنطش للإصابة فيما أثنى 'نينو' على أداء الثنائى الأفريقى نانا ومانجا وظهورهم بشكل متميز .

وكان التليفونات قد تعادل بمباراته الأخيرة أمام مضيفه الفيوم بنتيجة 0/0 فيما تعادل النصر للتعدين أمام ضيفه تحرير أسوان بنتيجة 3/3.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 28 فيما يحتل النصر للتعدين المركز التاسع برصيد 21 نقطة.