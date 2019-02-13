رياضة | إف سى مصر يغادر القاهرة استعدادا لمواجهة دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سى مصر يغادر القاهرة استعدادا لمواجهة دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر بمغادرة القاهره مساء الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق برأس البر، إستعدادآ لمواجهة فريق دمياط المقرر إقامتها غدآ الخميس بملعب رأس البر ضمن الجوله الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

يذكر ان أف سى مصر فاز بالجولة السابقة على فريق الشمس بهدف دون رد أحرزه اللاعب "وليس ألفز" .

وحقق مؤخراً نادي مصر فوزا وديا على فريق السرايا بأربعة أهداف فى المباراه الوديه التى أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن الإستعدادات للقاء دمياط ، حيث أحرز الأهداف لأف سى مصر الرباعى مصطفى سلطان ورضا الويشى ومحمود إبراهيم أجوجو وأحمد الصعيدى .

الجدير بالذكر ان نادى أف سى مصر يحتل (المركز الخامس ) برصيد ٣١ نقطه بينما يحتل فريق دمياط المركز الثالث عشر( مركز قبل الأخير) برصيد ١٣ نقطه .

وشهدت الجولة السابعة عشر سقوط دمياط أمام المريخ بثلاثة أهداف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانه 34 نقطة

3- القناة 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- إف سى مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- النصر 21 نقطة

8- جمهورية شبين 21 نقطة

9- الزرقا 19 نقطة

10- الشمس 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 4 نقاط