رياضة | الترسانة فى مواجهة أبى صقل بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة فى مواجهة أبى صقل بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس - 14 نوفمبر - مباراة هامة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانه ونظيره فريق ابى صقل بملعب المدينه الرياضيه ببورسعيد ،ضمن الجوله الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

يذكر أن الشواكيش قد خسر فى مباراته الماضيه بالجولة الـ 17 أمام فريق كوكاكولا بهدفين دون رد أحرزهما الثنائى "كريم عبد النبى" و"أحمدكمال"، بينما تعادل فريق ابى صقل مع بورتو السويس فى الجولة ذاتها بهدف مقابل هدف، وقد أحرز هدف ابى صقل اللاعب "محمد سلام" و أحرز هدف بورتو اللاعب "وائل عبدالفتاح" .

وقد غادر فريق الشواكيش اليوم القاهره متجهآ لبورسعيد إستعدادآ للقاء ابى صقل.

والجدير بالذكر أن الترسانه تراجع للمركز الثانى برصيد ٣٤ نقطه بينما يحتل فريق ابى صقل المركز الأخير برصيد ٣ نقاط في جدول الترتيب.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانه 34 نقطة

3- القناة 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- إف سى مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- النصر 21 نقطة

8- جمهورية شبين 21 نقطة

9- الزرقا 19 نقطة

10- الشمس 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 4 نقاط