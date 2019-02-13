رياضة | طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم صربي سيقوم بإدارة مباراة بيراميدز مع سموحة ضمن الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد بستاد الدفاع الجوي.
ويتكون الطاقم من: نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.
الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 42 نقطة
3- الأهلي 39 نقطة
4- الإنتاج الحربي 31 نقطة
5- مصر المقاصة 31 نقطة
6- المقاولن العرب 28 نقطة
7- المصري البورسعيدي 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- الإسماعيلي 24 نقطة
11- حرس الحدود 24 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 22 نقطة
14- الداخلية 21 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة