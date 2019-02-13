رياضة | المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تحدد مواعيد جديدة لمباريات الإسماعيلي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء اللجنة، بسبب مباريات الإسماعيلي بالدوري العام.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أعلن عن عودة الدراويش، مرة أخرى إلى منافسات دوري الأبطال عقب استبعاده، وتحديد موعد مباراتيه مع شباب قسنطينة الجزائري.

وحدد الكاف، يوم 23 فبراير موعدًا للقاء الأول في مصر، على أن تكون المباراة الثانية يوم 2 مارس بالجزائر، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.