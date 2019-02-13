رياضة | بأمر راموس.. ريال مدريد يتخلي عن صفقته المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر راموس.. ريال مدريد يتخلي عن صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة دون بالون، إن راموس ابلغ إدارة نادي ريال مدريد بعدم رغبته في ضم نيمار، مؤكدا أن طريقة لعب نيمار لا تناسب الفريق.

ويريد راموس من مسئولي الملكي ضم اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بسبب شخصيته الكبيرة داخل الملعب، والمهارات التي يتمتع بها رغم صغر سنه.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن نادي ريال مدريد في الصيف الماضي، متجها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي