رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة نصر حسين داي الجزائري اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة نصر حسين داي اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود الونش– حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – إبراهيم حسن- يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة